Читатели японского издания Yahoo News Japan после просмотра фильма Александра Козлова «Кунашир» предложили выселить россиян с этого и других островов Курильской гряды. Они заявили, что граждане РФ вполне могут переехать в любой другой регион.

Японский портал написал, что в фильме показана жизнь на Кунашире без прикрас. Французский режиссер, являющийся выходцем из Беларуси, снял его по специальному разрешению ФСБ России и пограничной службы.

В фильме действительно нет никаких прикрас – в нем автор показал унылые пейзажи и дома, которые давно обветшали и требуют серьезного ремонта. Японцы в комментариях написали, что россияне живут на Курилах не слишком давно, поэтому для них не станет стрессом переезд в другие области страны.