читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читатели японского издания Yahoo News Japan после просмотра фильма Александра Козлова «Кунашир» предложили выселить россиян с этого и других островов Курильской гряды. Они заявили, что граждане РФ вполне могут переехать в любой другой регион.

Японский портал написал, что в фильме показана жизнь на Кунашире без прикрас. Французский режиссер, являющийся выходцем из Беларуси, снял его по специальному разрешению ФСБ России и пограничной службы.

В фильме действительно нет никаких прикрас – в нем автор показал унылые пейзажи и дома, которые давно обветшали и требуют серьезного ремонта. Японцы в комментариях написали, что россияне живут на Курилах не слишком давно, поэтому для них не станет стрессом переезд в другие области страны.

«Если кто-то захочет в Японию — не пускать, поскольку это могут быть шпионы», – написал один из комментаторов.

Вам может понравиться

Том Холланд заявил, что “Нет пути домой” является финалом франшизы о Человеке-пауке

Том Холланд, являющийся исполнителем роли Человека-паука, заявил, что третий фильм может стать «завершением франшизы». Об этом он сообщил в интервью Entertainment Weekly. По словам актёра, предстоящий фильм завершит сюжетную линию,
  • Анна
  • 15.10.2021
  • читать 1 минуту

Трейлер ремейка комедии «Один дома» получил на YouTube более 40 тысяч дизлайков

На YouTube недавно был представлен трейлер ремейка рождественской комедии «Один дома». Опубликован ролик на канале студии 20th Century Studios. Как сообщается, сюжет ремейка в целом повторяет свой оригинал, вышедший в
  • Анна
  • 14.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 октября – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 17 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 октября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 октября – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 17 октября – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 17 октября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 17 октября – переменная облачность, до 20 °C |