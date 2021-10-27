В Сети появились фото ещё не вышедшего номера журнала Empire, в котором сообщается некоторая информация о предстоящем фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

В журнале опубликован ряд снимков, и под одним из них имеется любопытная для фанатов фраза. Так, сообщается, что в киноленте появятся Рис Иванс и Томас Хейден Черч, которые вернутся к своим ролям из других фильмов про Человека-паука. Иванс исполнил роль злодея по имени Ящер в фильме «Новый человек паук». Черч был задействован в съёмках фильма «Человек-паук 3: Врач в отражении». Он исполнил роль злодея по прозвищу Песочный человек.

На данный момент нельзя сказать, насколько достоверна эта информация – продажи номера Empire начнутся только 28 октября.

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой», как отмечается, назначена на 16 декабря.

Ранее издание Empire поделилось двумя новыми кадрами из фильма «Человек-паук: Нет пути домой». На одном из кадров Человек-паук пытается убежать от доктора Осьминога.