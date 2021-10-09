Минкульт Башкирии объяснил отмену спектакля «Сказ о Кисякбике» антиковидными ограничениями в регионе. Представители ведомства заявили, что премьерные показы привлекают большое количество зрителей, а по действующим в республике правилам залы должны быть заполнены не более, чем на 50 процентов.

Министерство ссылается на Стерлитамское государственное театрально-концертное объединение, которое якобы самостоятельно приняло решение отменить все спектакли в городе. Также перенесены на неизвестные пока даты юбилейные вечера в честь 30-летия театра.

Вместо «Сказа о Кисякбике» спектаклем-открытием сезона станет «Биғылый». На вопросы о показе отмененной постановки Минкульт демонстративно не отвечает.

Напомним, что спектакль успешно прошел в Уфе 25 сентября с одобрения ведомства. В Стерлитамаке его сняли с показа, не объясняя причин. Позже был придуман повод с коронавирусными ограничениями, однако жители города считают действия министерства цензурой.