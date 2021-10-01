Еще до официальной премьеры «Венома 2» в Сеть утекла сцена после титров кинокартины. По-видимому, именно на нее ранее намекал Том Харди, актер, сыгравший Эдди Брока.

Sony уже начала удалять соответствующие видео, поэтому мы просто опишем показанную в нем сценку. В ней присутствуют СПОЙЛЕРЫ, поэтому мы не советуем вам читать статью дальше, если вы не хотите испортить себе впечатление от фильма.

Сразу же после событий, произошедших в сиквеле, главный герой попадает в номер отеля вместе с Веномом. Симбиот отмечает, что у всех имеются свои тайны из прошлого. После этого он говорит, что хочет продемонстрировать ему «кое-что особенное». Внезапно возникает яркий свет, а затем Брок оказывается в другой гостинице, а по телевизору рассказывают, что Питер Паркер «убил» Мистерио. Не исключено, что Веном появится в «Человеке-пауке: Нет пути домой».