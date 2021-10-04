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Второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД и переводчица российского президента Владимира Путина Дарья Мандрова рассказала о сложностях своей работы. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, в эфире телеканала «Россия 1» Мандрова заявила, что немало затруднений вызывает ажиотаж, который провоцируют представители СМИ. К примеру, во время саммита Путина и лидера США Джо Байдена начался хаос, так как американские делегаты для контроля за действиями журналистов использовали крики. Это вызвало затруднения даже у самих президентов, наблюдавших за происходящим.

Также переводчица заявила, что сложно переводить вступительные слова – в это время весьма громко щелкают камеры, и зачастую попросту ничего не слышно.

Недавно мы сообщали, что депутаты Геннадий Зюганов и Сергей Миронов предложили Владимиру Путину вернуть прежний пенсионный возраст. Как было заявлено, повышение возраста выхода на пенсию лишает пожилых людей нормальной жизни.

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