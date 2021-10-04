Больше альянсов, хороших и разных… Именно под таким девизом медленно, но уверенно подходит к завершению 2021 год. Коронавирусная инфекция, события в Афганистане, учения России «Запад-2021», которые до начала вызывали гораздо больше истерик чем после них – все это померкло в сравнении с появлением новейшего военно-политического блока AUKUS и последующего скандала с Францией и ее контрактом на строительство подводных лодок для Австралии.

В отместку Париж задумался над созданием собственных альянсов. Вернее – европейских и независимых от НАТО и обидевших Францию Соединенных Штатов. В Стокгольме по его инициативе собрались представители 11 государств, причем в обсуждениях задействовали и хозяйку – Швецию. Она не входит в НАТО, но зато с каждым годом все больше ненавидит Россию по понятным только ей причинам.

Пока неизвестно, что получится у Франции. Пока она подписала соглашение только с Грецией, которую «спрятала» от Турции под своим «ядерным зонтиком». Зато Швеция, Дания и Норвегия создали своеобразный союз, который теперь возьмет под свою защиту пролив Эресунн.

О желании поучаствовать и в других союзах заявила Великобритания. У нее цели сходны с США – давить на Россию и Китай. Поэтому в скором времени можно ожидать сообщений о новых альянсах.