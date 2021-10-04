Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Больше альянсов, хороших и разных… Именно под таким девизом медленно, но уверенно подходит к завершению 2021 год. Коронавирусная инфекция, события в Афганистане, учения России «Запад-2021», которые до начала вызывали гораздо больше истерик чем после них – все это померкло в сравнении с появлением новейшего военно-политического блока AUKUS и последующего скандала с Францией и ее контрактом на строительство подводных лодок для Австралии.

В отместку Париж задумался над созданием собственных альянсов. Вернее – европейских и независимых от НАТО и обидевших Францию Соединенных Штатов. В Стокгольме по его инициативе собрались представители 11 государств, причем в обсуждениях задействовали и хозяйку – Швецию. Она не входит в НАТО, но зато с каждым годом все больше ненавидит Россию по понятным только ей причинам.

Пока неизвестно, что получится у Франции. Пока она подписала соглашение только с Грецией, которую «спрятала» от Турции под своим «ядерным зонтиком». Зато Швеция, Дания и Норвегия создали своеобразный союз, который теперь возьмет под свою защиту пролив Эресунн.

О желании поучаствовать и в других союзах заявила Великобритания. У нее цели сходны с США – давить на Россию и Китай. Поэтому в скором времени можно ожидать сообщений о новых альянсах.

Вам может понравиться

Foreign Affairs: США пугают Прибалтику вторжением России, чтобы оправдать военное присутствие НАТО

Силы НАТО, которые располагаются на территории Эстонии, Литвы и Латвии, являются совершенно бесполезными, так как фактически они не оказывают никакого влияния на обороноспособность Прибалтики. Однако Соединенные Штаты не собираются отказываться

Юшков: Борьба с “Северным потоком-2” оставила Польшу без источников дешевого газа

Интриги Польши против газопровода «Северный поток-2» привели к том, что теперь за газ она будет платить в несколько раз больше чем раньше. Если сотрудничество с Газпромом оставляло ей какие-то шансы

Родители студентов очной формы обучения могут получить повышенную пенсию

Представители ПФР отметили, что пенсионеры, у которых дети являются студентами вуза, могут рассчитывать на получение повышенных пенсионных выплат. Согласно их словам, студенты должны учиться по очной форме в российском или
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 4 октября – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 октября – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 4 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 4 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 4 октября – небольшой дождь, до 10 °C |