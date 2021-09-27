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Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, лидеры фракций КПРФ и «Справедливая Россия» соответственно, в рамках встречи с Владимиром Путиным, российским лидером, заявили о необходимости возвращения старого пенсионного возраста.

Согласно словам Миронова, женщины снова должны выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет. Зюганов поддержал слова коллеги, отметив, что пенсионную реформу необходимо отменить. Он добавил, что она лишает пожилых людей нормальной жизни, а у молодежи пропадает простор для построения своего будущего.

Ранее глава российского государства дал поручение разработать предложения по индексации пенсионных выплат пенсионерам, которые продолжают работать. Отмечается, что в правительстве подготовили несколько вариантов решения данного вопроса, однако финальный вариант будет представлен позднее.

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