Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, лидеры фракций КПРФ и «Справедливая Россия» соответственно, в рамках встречи с Владимиром Путиным, российским лидером, заявили о необходимости возвращения старого пенсионного возраста.

Согласно словам Миронова, женщины снова должны выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет. Зюганов поддержал слова коллеги, отметив, что пенсионную реформу необходимо отменить. Он добавил, что она лишает пожилых людей нормальной жизни, а у молодежи пропадает простор для построения своего будущего.

Ранее глава российского государства дал поручение разработать предложения по индексации пенсионных выплат пенсионерам, которые продолжают работать. Отмечается, что в правительстве подготовили несколько вариантов решения данного вопроса, однако финальный вариант будет представлен позднее.