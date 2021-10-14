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Певица Мадонна недавно выступила на мероприятии в Нью-Йорке и напугала поклонников своей внешностью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, 63-летняя певица выбрала для мероприятия длинное платье, имеющее разрез на бедре. Образ был дополнен туфлями, серьгами и ожерельем. На своей странице в Instagram певица после мероприятия опубликовала несколько фотографий, которые были сильно отретушированы. На них Мадонна выглядит намного моложе своего возраста, подтянутой и стройной.

Однако на мероприятии также были и журналисты, которые запечатлели, как в действительности выглядит певица. На кадрах видно, что у неё морщины вокруг глаз, а под ними мешки, и в целом её кожа выглядит весьма старо. На других кадрах можно увидеть её выпирающий живот.

В комментариях читатели раскритиковали внешность Мадонны. Они отметили отеки, заявив, что они от алкоголя, искусственные волосы, а также необходимость всегда оставаться актуальной. Другие комментаторы заявили, что певица выглядит ужасно и ведёт она себя смехотворно. Читатели указали, что Мадонне должно быть стыдно, и что без фильтров она ничтожна.

Недавно Мадонна поразила поклонников своим поведением на шоу. Она улеглась на стол к ведущему, а потом продемонстрировала зрителям свои ягодицы.

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