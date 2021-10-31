В коммюнике по результатам саммита «Большой двадцатки» лидеры стран-участниц заявили о необходимости сохранить культурное наследие и невосполнимые культурные ресурсы.

Они отметили, что необходимо приложить все усилия для предотвращения повреждений, а также вывоза культурных ресурсов, для его защиты от угроз, вызванных стихийными бедствиями и вооруженными столкновениями.

В коммюнике говорится также о необходимости развивать и поддерживать культуру, которая помогает гораздо быстрее восстановить социальную и экономическую структуру государств.

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» в этом году прошел в Риме 30 и 31 октября. В нем принимал участие и российский лидер Владимир Путин, однако он присутствовал на мероприятии в режиме видеоконференции.