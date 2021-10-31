Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В коммюнике по результатам саммита «Большой двадцатки» лидеры стран-участниц заявили о необходимости сохранить культурное наследие и невосполнимые культурные ресурсы.

Они отметили, что необходимо приложить все усилия для предотвращения повреждений, а также вывоза культурных ресурсов, для его защиты от угроз, вызванных стихийными бедствиями и вооруженными столкновениями.

В коммюнике говорится также о необходимости развивать и поддерживать культуру, которая помогает гораздо быстрее восстановить социальную и экономическую структуру государств.

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» в этом году прошел в Риме 30 и 31 октября. В нем принимал участие и российский лидер Владимир Путин, однако он присутствовал на мероприятии в режиме видеоконференции.

Вам может понравиться

Россияне назвали наиболее страшный фильм ужасов

Киноканал «Настоящее страшное телевидение» (НСТ) при помощи опроса определил, какие фильмы россияне считают наиболее страшными. В опросе участвовало 867 человек. Как считают пользователи, наиболее страшным фильмом является «Синистер». По сюжету,
  • Анна
  • 31.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 31 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C |