Представители интернет-сервиса «КиноПоиск» отметили, что уже в следующем году будет выпущен сериал, посвященный музыкальному коллективу «Король и Шут».

В качестве шоураннера проекта выступит Дмитрий Нелидов. Согласно его словам, время существования данной группы являлось эпохой первой свободы и перемен. Он добавил, что ее творчество пришлось по душе многим российским слушателям, поэтому авторы сериала и решили рассказать историю данного коллектива. Особое внимание будет также уделено Михаилу Горшеневу, умершему лидеру группы.

Отмечается, что продюсерами шоу окажутся Андрей Князевь, вокалист «КиШа», и Игорь Гудков, который ранее создал несколько фильмов-концертов данного коллектива. По словам Князева, Горшнев давно мечтал снять кинокартину про «КиШ». Он добавил, что создание подобного сериала является непростым делом, однако сформированная команда вселяет в него уверенность, что у них получится очень крутая работа.