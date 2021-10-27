Учёные установили, что около 75 миллионов лет назад в Антарктиде часто происходили лесные пожары.

Как сообщают учёные, здесь расположен остров Джеймса Росса. Раньше он был полностью покрыт зеленью. Как было установлено, на нём росло множество хвойных деревьев, кроме того, здесь жили динозавры. Происходило это в период между 100 и 66 миллионами лет назад.

Однако затем здесь начались лесные пожары, и они полностью уничтожили все леса. Начинались возгорания из-за ударов молний, метеоритов, а также по причине вулканической активности. Также указывается, что на планете был высокий уровень кислорода, а растения легко начинали гореть.

В итоге на острове остались только следы древесного угля. Именно его обнаружили и изучили учёные. Также выяснилось, что пожары в то время случались чаще, чем специалисты считали ранее.

Недавно учёные установили, что динозавры начали жить в социальных группах ещё 193 миллиона лет назад. Ранее считалось, что собираться в группы они начали на 40 миллионов лет позже.