В преддверии новогодних праздников россиянам предстоит потратить больше на приготовление традиционных салатов. По данным Росстата, в 2024 году стоимость селедки под шубой увеличится на 13%, а оливье — на 9%. Общая сумма на ингредиенты для обоих блюд из расчета на семью из четырех человек, составит свыше 1,6 тысячи рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Существенное удорожание связано с ростом цен на отдельные продукты. Наибольший прирост зафиксирован у картофеля — он подорожал на 65% за год. Репчатый лук и свекла также прибавили в стоимости — на 26% и 23% соответственно. Ни один из компонентов для салатов, согласно статистике, не снизился в цене.

Эксперты отмечают, что динамика подорожания салатов превышает уровень средней продовольственной инфляции, которая в годовом выражении составляет около 9%. Как пояснила доцент РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева, это связано с особенностями отдельных категорий продуктов. Например, картофель в этом году особенно выделяется резким ростом стоимости, что связано с сокращением посевных площадей из-за низкой рентабельности его производства в предыдущие годы.

ЕМИСС также подсчитали, что стоимость набора продуктов для полного новогоднего стола в 2024 году составит в среднем 9,1 тысячи рублей, что на 13,5% выше прошлогоднего показателя. В зависимости от региона цена может варьироваться. Дешевле всего отметить праздник в Мордовии и Удмуртии, тогда как на Чукотке набор продуктов обойдется в рекордные 16 тысяч рублей. В Москве расходы составят около 10,5 тысячи рублей.

Рост цен на праздничные блюда неизбежно отразится на бюджете многих семей. Однако эксперты советуют внимательнее выбирать продукты и искать альтернативные варианты в более доступных ценовых сегментах. Розничные сети, в свою очередь, стараются удерживать стоимость некоторых социально значимых товаров за счет собственных торговых марок и программ скидок.