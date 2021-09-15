Британский портал U.K. Defence Journal назвал российское судно «Янтарь», которое был замечен легально проходящим транзит мимо побережья Ирландии, а затем через Ла-Манш, «шпионским кораблем», который потенциально способен действовать на важнейших подводных кабельных коммуникациях стран Запада в Атлантике.

U.K.D.J. приводит мнение Х. И. Саттона, аналитика данных спутникового слежения с открытым исходным кодом, специализирующегося на подводных лодках и других подводных системах, следит за судном. По его словам, «Янтарь», официально являющийся исследовательским океанографическим судном, на самом деле заполнен оборудованием для наблюдения и вмещает несколько пилотируемых и беспилотных глубоководных аппаратов. Считается, что их миссии включают перерезание подводных кабелей либо установку прослушки на них в разведывательных целях.

ВМС США также заявили, что подводные аппараты, которые размещает «Янтарь», относятся к глубоководным аппаратам класса «Русь» проекта 16810 и класса «Консул» проекта 16811. Сообщается, что эти подводные аппараты могут работать на глубине до 6000 метров, и они также способны перерезать кабели на больших глубинах под поверхностью океана.

Корабль «Янтарь», по сведениям U.K.D.J., недавно был замечен недалеко от Ирландии. В ответ на запрос ирландские силы обороны заявили, что им известно о присутствии корабля у западного побережья Ирландии, и он совершал вполне легальный транзит.

«Можно подтвердить, что ирландская военно-морская служба осведомлена о российском корабле« Янтарь », проходящем транзитом через исключительную экономическую зону Ирландии к западу от Ирландии. Эта лодка передает данные по автоматической системе опознавания и находится за пределами территориальных вод Ирландии. Эта деятельность соответствует правилам Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) для транзита через международные воды», – сказано в сообщении Glaigh na hÉireann.

Следует отметить, что в США и НАТО сейчас также уделяется большое внимание безопасности трансокеанских подводных кабельных линий. Издание Defense One опубликовало основные положения отчета Атлантического совета по данному вопросу, где, в частности, отмечено:

«Китай и Россия регулярно осуществляют контроль над интернет-компаниями, действующими в их границах, для цензуры, наблюдения и перехвата глобального интернет-трафика. Кремль регулярно обсуждает стратегическую важность физической интернет-инфраструктуры, и российские военные показали способность управлять этой ​​инфраструктурой, чтобы контролировать информационные потоки в предыдущих конфликтах (например, когда Россия присоединила Крым в 2014 году). Кремль также регулярно оказывает давление на отечественные технологические компании, которые не соблюдают требования установки систем слежки.

Многие китайские инвестиции в подводную кабельную сеть контролируются правительством Китая. Эти инвестиции осуществляются либо через китайские государственные телекоммуникационные компании (например, China Mobile), либо через компании, принадлежащие государственным инвестиционным структурам (например, Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM)), и они включают кабели, соединяющие Соединенные Штаты. Все эти фирмы находятся под контролем Пекина».

Defense One также отмечает, что трансокеанские кабели являются основой современной глобальной Интернет-сети. В рамках межконтинентального обмена с каждым годом через Интернет передается все больше данных, и эти данные становятся все более конфиденциальными. Все больше компаний в сфере энергетики, финансов, обороны и здравоохранения внедряют облачные вычисления, и их данные, ранее хранимые в корпоративных интранет-системах, становятся централизованными в облачных центрах обработки данных и маршрутизируются через глобальный Интернет. Эти сдвиги увеличивают стимулы для правительств шпионить за трафиком и увеличивают свое влияние на точки доступа к Интернету. Но они также увеличивают стимулы для тайного мониторинга трафика как от негосударственных групп киберпреступников, так и со стороны правительственных спецслужб Китая и России.