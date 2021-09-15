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Повторное заражение коронавирусом – это реальность, причем во второй раз Covid-19 может протекать гораздо сложнее, чем в первый, сообщил редактор портала «Naked Science» Александр Березин.

Эксперт назвал повторное заражение неоднозначным, так как далеко не всегда можно отличить его от затянувшегося заболевания. Именно поэтому изучение такого инфицирования является весьма сложной задачей.

Также Березин отметил, что второй раз заболеть коронавирусной инфекцией могут пациенты, в организме которых не сформировалось достаточное количество антител. В группе риска, к примеру, находятся те люди, которые перенесли Covid в легкой или бессимптомной форме. Но и тут, по словам эксперта, нельзя делать однозначных выводов, так как ученые и медики сталкивались с разными ситуациями.

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