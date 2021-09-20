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Американские диетологи рассказали о продуктах, которые помогают избавиться от висцерального жира. Их слова приводит издание Eat This, Not That!

Отмечается, что висцеральный жир на животе нужен организму, так как защищает органы. Однако много его быть не должно, так как его избыток провоцирует возникновение воспалительных процессов и повышение кровяного давления.

Греческий йогурт содержит много белков и помогает снизить количество потребляемых калорий. Также в нём есть пробиотики, которые помогают сбалансировать микрофлору кишечника. Много белка, а также полезных жиров, в яйцах. Они помогают продлить ощущение сытости, поэтому есть их рекомендуется на завтрак.

Убрать излишки висцерального жира также поможет жирная рыба. Она содержит омега-3 кислоты и пищевой белок, который повышает скорость метаболизма. Фасоль помогает снизить скорость накопления висцерального жира.

Кроме того, диетологи отметили кокосовое масло. В небольших порциях оно помогает снизить общее количество жира.

Недавно диетологи развеяли наиболее популярные мифы о похудении. В частности, они опровергли миф о том, что дробное питание повышает скорость метаболизма.

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