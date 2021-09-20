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Группа исследователей из США разработала новый более экологически чистый метод покраски синих джинсов, снижающий применение химикатов и расходы воды в 25 раз.

Во время стандартного окрашивания приходится использовать не менее 50 литров воды, погружая джинсы в специальную емкость более 8 раз. Использованные красители затем смываются в водоемы вместе со стоком. При этом подобные элементы обладают высокой устойчивостью к биологической деградации, поэтому постепенно накапливаются, нанося значительный вред живым созданиям.

Новый метод позволяет окрасить ткань всего за 1 погружение. Для этого эксперты использовали в качестве базы искусственный краситель индиго, в который была добавлена древесная наноцеллюлоза. Созданный гидрогель способен быстро нанести частицы красителя на джинсы. Кроме того, вещи дольше сохраняют свой цвет, выдерживая большое количество стирок.

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  • Анна
  • 20.09.2021
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