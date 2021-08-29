Диетолог Елена Кален сообщила о пяти распространённых мифах, касающихся похудения.

Так, она отметила убеждение о том, что частое питание маленькими порциями помогает увеличить скорость метаболизма. По словам диетолога, дробное питание в ситуации, если человек не чувствует голода, лишь способствует набору веса.

Также Кален рассказала о мифе, что то, сколько человек пьет, не влияет на снижение веса. Нередки случаи, когда человек путает жажду и голод, и потому важно регулярно пить чистую воду.

Кроме того, немало людей уверены в том, что употребления белка не приводит к набору веса. Кален заявила, что если человек употребляет белка в избытке, то он также превращается в жир. Нельзя и отказываться от быстрых углеводов, так как они весьма важны.

В целом, специалист отметила, что наиболее характерным мифом для похудения является разделение продуктов на «хорошие» и «плохие». Это приводит к тому, что люди отказываются от своих любимых продуктов, а это, в свою очередь, грозит срывами на диете и последующему набору веса.

Недавно специалисты рассказали, как можно снизить уровень “плохого” холестерина, не принимая лекарств. Для этого необходимо соблюдать правильное питание.