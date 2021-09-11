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В своей книге «2034: A Novel of the Next World War» экс-командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предсказал гибель западного мира через 13 лет. Его выводы, изложенные в этом издании, потрясли всю планету.

Ставридис предсказывает начало Третьей мировой войны в 2034 году. По его мнению, все начнется в Южно-Китайском море. Пекин развяжет конфликты со всеми государствами, с которыми у него имеются территориальные споры – Японией, Тайванем, Филиппинами, Индией. В боевые действия вмешаются Соединенные Штаты, а за ними, что нельзя исключать, и Россия.

По мнению Ставридиса, именно Китай «похоронит» западный мир. Уже сейчас он имеет огромную армию, которая превосходит американскую, разрабатывает новейшее оружие и технику. Если Пекину поможет Россия, которая занимает второе место в мире по силе флота и сухопутных войск, у Соединенных Штатов даже при поддержке НАТО не будет ни единого шанса на победу.

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