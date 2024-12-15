На одной из улиц Набережных Челнов внимание горожан привлёк баннер компании «Татнефть», призывающий задуматься о будущем. Надпись на билборде гласит: «Кем ты хочешь стать, когда вырастишь?».

Однако вместо вдохновения текст вызвал улыбки и обсуждения: в слове «вырастишь» допущена ошибка, так как правильное слово — «вырастешь».

На фоне яркого дизайна билборда, сопровождаемого контактными данными для трудоустройства, ошибка сразу бросается в глаза. Вероятно, это часть рекламной кампании по привлечению новых сотрудников, но досадный ляп отвлёк внимание от главного посыла компании.

Соцсети города уже заполнились фотографиями баннера с комментариями от местных жителей. Одни шутят, что «Татнефть» предлагает работу не только взрослым, но и тем, кто ещё не дорос до серьёзной карьеры. Другие напоминают о важности внимательной корректуры текста.

Пока представители «Татнефти» не прокомментировали ситуацию, но, возможно, этот курьёз станет уроком как для самой компании, так и для подрядчиков, занимающихся размещением рекламы. Ошибка, хоть и забавная, может повлиять на имидж компании, поэтому устранение ляпа в ближайшее время — логичный шаг.

Справка от редактора:

Ошибка в тексте билборда компании «Татнефть» заключается в использовании слова «вырастишь», вместо которого правильно было бы написать «вырастешь». Разница между этими словами обусловлена грамматикой:

“Вырастишь” – это форма глагола «вырастить», которая относится к процессу помощи кому-то или чему-то в росте, например: «Ты вырастишь цветы». Эта форма употребляется, когда речь идёт о действии, направленном на что-то или кого-то другого. “Вырастешь” – это форма глагола «вырасти», относящаяся к процессу взросления или увеличения собственного роста. Это слово применяется, когда говорится о субъекте, который сам растёт, например: «Когда ты вырастешь, станешь врачом».

На баннере использовано слово, которое указывает на процесс роста кого-то или чего-то, а не самого адресата. Правильный вариант фразы: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», так как вопрос касается взросления самого человека, к которому обращается текст.