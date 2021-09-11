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Пользователи социальных сетей из разных стран мира активно обсуждают российско-белорусские учения «Запад-2021». Они высказываются не так радикально, как политики из Польши и Прибалтики. И совершенно не паникуют.

Так, пользователь под ником Куш Сусз заявил, что Россия не рискнет ни на кого нападать, так как боится гнева НАТО:

«Не беспокойтесь, никакого вооруженного конфликта не произойдет. В случае нападения России на Польшу, санкции, которые были бы введены на следующий день, буквально заморили бы эту страну голодом», – написал он.

Юзер Капитан Кирк считает, что оружие России устарело и не годится для серьезных боевых действий. Так, он раскритиковал советские МТ-ЛБ, которые до сих пор применяются в войсках РФ.

Другая группа пользователей уверена, что России вполне по силам захватить половину Европы, причем сделать это безнаказанно.

«Если русские войдут в Польшу и захватят часть ее территории, а они туда проникнут, как нож в масло, НАТО не сможет адекватно ответить на агрессию России. Оружием Запада будут протесты, запреты и, по сути, молчаливое согласие с амбициями Путина. Возражения самой Польши можно вообще не учитывать, потому что через неделю ее задавят самым грубым образом», – считает Джон Смит.

Его поддерживает пользователь из Германии Анджей Турски, который уверен, что через три дня после начала наступления Россия будет в Париже.

Юзер, назвавшийся «Говорящим правду», раскритиковал НАТО за шумиху, вызванную учениями «Запад-2021»:

«Разница здесь лишь в том, что Россия проводит военные учения на своей территории, а США и НАТО делают это в Ираке, Сирии, Афганистане и Ливии, используя вместо мишеней живые цели. Просто так, к слову», – заявил он.

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