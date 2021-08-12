Журналист Алина Каур через неделю после второй прививки от коронавируса внезапно ощутила симптомы инфекции. Она рассказала, что поначалу списала это на формирование иммунитета. Однако болезнь прогрессировала.

Если первым симптомом была только легкая боль в горле, то позже она дополнилась еще и слабостью, ломотой во всем теле, головной болью и забывчивостью. Журналистка обратилась к врачу, который сразу предложил пройти тестирование на коронавирус.

Каур сообщает, что ей обидно оказаться в той мизерной группе людей, которая ухитрилась после полного курса прививок заразиться коронавирусом. Впрочем, она не жалеет, так как благодаря вакцине заболевание проходит в легкой форме – температура, к примеру, не поднималась выше 37 градусов.

Напомним, многие врачи допускают риск заражения коронавирусной инфекцией после иммунизации. В то же время они заявляют, что прививка практически полностью исключает тяжелую форму заболевания и летальный исход.