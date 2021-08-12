В Смоленской области мужчина жестоким способом расправился с бездомной собакой. Произошло это на глазах у детей.

Об этом рассказали местные жители в соцсети «Вконтакте» в сообществе «Подслушано Смоленск». Так, ранее выкладывался пост о том, что для бездомной собаки из деревни Крапивенская ищут хозяина, однако вскоре стало известно, что мужчина расправился с животным.

По словам женщины, сообщившей об этом, мужчина убивал животное железной трубой, душил веревкой, и выбил собаке зубы. Кроме того, по её словам, обо всём этом мужчина рассказал своей знакомой.

Женщина заявила, что о произошедшем уже сообщили в правоохранительные органы, но местные жители опасаются, что мужчина останется безнаказанным. Также в комментариях пользователи Сети заявили, что мужчина избивает ребёнка, а его сожительница это скрывает, и предложили лишить его родительских прав.

Недавно мы сообщали о том, что в Смоленской области состоялась отработка разведки в тёмное время суток. Были задействованы вертолёты Ми-28 и Ми-8.