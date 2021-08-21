Один из самых загадочных российских перехватчиков, создаваемых исключительно для оборонительных целей, до сих пор в некоторых аспектах остается тайной для Запада. В классификации Североатлантического альянса он называется Foxhound, но в отличие от МиГ-29 или Су-27, которые в США изучили вдоль и поперек по окончании холодной войны, о МиГ-31 не удалось получить столько же информации, пишет американское издание The National Interest. Публикацию эксперта Себастьяна Роблина представляет в эксклюзивном переводе портал Discover 24.

Причины этого довольно просты. Россия не продавала МиГ-31 ни одному из союзников, а также не применяла его в боевых действиях. Он применялся исключительно как один из элементов развитой системы ПВО. И продолжает использоваться для этой цели в настоящее время.

МиГ-31 или «Фоксхаунд» — это своеобразная улученная версия истребителя МиГ-25. СССР удавалось долгое время поддерживать его репутацию, которая была в разы преувеличенной. Самолет разрабатывался в качестве альтернативы сверхзвуковому американскому XB-70 и обладал весьма привлекательными характеристиками – способностью подниматься на высоту до 70 тысяч футов, а также разгоняться до скорости в 3 Маха.

Когда в 1976 году дезертир Виктор Беленко угнал один из МиГ-25 и улетел на нем в Японию, Альянс узнал самый главный секрет этого самолета – он мог развить сверхзвуковую скорость только на большой высоте. Кроме того, это было чревато выгоранием двигателей, так как его термостойкость не позволяла подобных шалостей.

Рассекреченный таким образом МиГ-25 уже не было нужды прятать от Запада и истребитель пошел на экспорт. А советские конструкторы сосредоточились на создании новейшей его версии, которая впоследствии и превратилась в грозный и таинственный МиГ-31.

Он получил мощный радар Zaslon S-800, который, собственно, и превратил самолет в часть системы ПВО. Для управления этим оборудованием потребовалось делать истребитель-перехватчик двухместным. Оборудование имеет дальность действия в 200 километров, а также умеет обнаруживать, сопровождать и сбивать самолеты противника, которые находятся ниже него самого. Такой подход в те времена был новинкой. Дополнительным бонусом стала инфракрасная система IRST, повышающая эффективность обнаружения.

Еще одним новшеством стало оснащение перехватчика ракетами Р-33 с дальностью поражения целей 120 километров и радиолокационной головкой самонаведения. Также под крыльями имеется возможность разместить ракеты «воздух-воздух» средней дальности.

В США сейчас хорошо знают об основных минусах этого самолета – недостаточной маневренности и неспособности справляться в бою с истребителями F-15 и выше. Но те же Соединенные Штаты понимают и другое – МиГ-31 разрабатывался совсем не для этого. В его задачи входит обнаружение вражеского самолета, нанесение по нему ракетного удара и выход из боя.

Ареал загадочности, окружающий «Фоксхаунд», заставлял американцев строить о нем самые разнообразные версии. К примеру, создатели фильма «Firefox», который появился на экранах в 1982 году, наделили истребитель уникальными возможностями – управлением полетом одной лишь силой мысли, а также способностью разгоняться до 5 Махов.

С 2010 года Россия постоянно совершенствует МиГ-31. В настоящий момент на вооружении ВКС находятся МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ, которые способны использовать ракеты Р-77, являющиеся аналогом американских AIM-120, а также противорадиолокационые Р-37 сверхдальнего действия.

Благодаря улучшениям в системе ПВО «Заслон» всего четыре истребителя могут удерживать под своим контролем воздушное пространство в 645 километров. Кроме того, они могут нести новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», что было подтверждено на недавних учениях в Средиземном море.

Россия работает над истребителем МиГ-41, который должен стать заменой Foxhound. Однако американские эксперты, которые внимательно следят за появлением новых российских самолетов, заявляют, что произойдет это не в 2035 году, как запланировано, а гораздо позже. Они также отмечают, что МиГ-31, несмотря на все многочисленные улучшения, все-таки устарели, так как весь мир давно перешел на многофункциональные самолеты, отказавшись от громоздких перехватчиков.