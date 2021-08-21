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Эксперт издания The National Interest Кайл Мизоками опубликовал статью о лучших в мире охотничьих ружьях. Он отметил, что это к этому оружию предъявляется целый ряд требований, но ключевым из них является надежность. По той простой причине, что на охоте, как и в бою, существует большой риск превращения охотника в жертву. Особенно если речь идет о диких кабанах и других быстрых и опасных животных.

Browning BAR

В число лучших охотничьих ружей эксперт включил модель Browning BAR, основанную на одноименной версии винтовки, получившей широкую известность во Вторую мировую войну. Она была разработана еще в 1919 году и со временем превратилась в автомат M249.

В настоящий момент выпускается несколько моделей Browning BAR – спортивная, работающая только в полуавтоматическом режиме, а также охотничья, рассчитанная на крупную добычу винтовка калибра .338 Winchester Magnum.

Weatherby Vanguard

Появившаяся на свет в 1945 году, компания Weatherby практически сразу приобрела популярность на Западном побережье Америки своими надежными ружьями с болтовыми затворами. В 1960 году она выпустила настоящий хит – винтовку Weatherby Vanguard, которая стала результатом сотрудничества с японскими партнерами из Howa Machinery Company Limited. Эта компания производит стволы и затворы для оружия.

Выпускается она в шестнадцати разных калибрах, самым меньшим из которых является .223 Remington, а самым большим – .375 Holland & Holland.

Remington 700

С 1962 года, когда эта винтовка появилась на рынке, компания Remington продала 5 миллионов единиц оружия и выпустила около девятисот различных модификаций. Remington 700 представляет собой ружье с «толкающей подачей». Патрон в ней продвигается в ствол болтом, окруженным тремя защитными кольцами, прославившими винтовку.

Все дело в том, что они полностью исключают случайный взрыв патрона и сводят к нулю случаи травматизма. Кроме того, кольца обеспечивают мощное и последовательное действие и максимальную точность выстрела.

Winchester 70

Еще более известная модель, впервые появившаяся в США в 1935 году. Компания Winchester Repeating Arms Company, разработавшая ее, обрела популярность задолго до этого. В XIX столетии она выпустила целую серию ружей, которые использовались в войнах того времени. Это и «покорившая Запад» Model 1873 и более совершенная Model 1894.

Model 70 не пользовалась особой популярностью до завершения Второй мировой, но потом внезапно превратилась в одну из самых востребованных моделей. Причиной чему стал резкий послевоенный рост экономики в США и Европе, а также проснувшийся интерес к охоте.

В 1999 году Model 70 получила звание «Винтовка столетия» от издания Shooting Times. В 2018-м компания-производитель вновь напомнила о себе и дополнила модельный ряд ружьем калибра Creedmoor 6,5 мм.

Американская серия от Ruger

В пятерку лучших охотничьих ружей автор публикации, перевод которой представлен порталом Discover 24, включил и американские винтовки Ruger с продольно-скользящим затвором. К преимуществам этого оружия во все времена относились прочность, легкость и простота конструкции.

Кроме того, ее достоинствами являются сравнительно невысокая цена, а также возможность самостоятельно модернизировать винтовку до дальнобойного оружия стартового уровня благодаря многочисленным комплектующим, постоянно имеющимся на рынке.

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