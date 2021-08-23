Россия к концу десятилетия увеличит более чем вдвое мощности крылатых ракет на подводных лодках

Военные эксперты из британского Королевского института объединенных служб (RUSI) опубликовали аналитический отчет, из которого следует, что в ближайшие годы появится больше российских подлодок, способных нести намного увеличенное число крылатых ракет, в то время как аналогичный потенциал НАТО будет ограничен. Ниже по тексту представляем перевод основных моментов публикации RUSI.

У ВМФ России есть традиция делать упор на подводные лодки с крылатыми ракетами, которая восходит к временам «холодной войны». Но этот потенциал сейчас трансформируется по трем основным направлениям, которые могут изменить подводную угрозу, с которой сталкивается НАТО. Во-первых, крылатые ракеты все чаще предназначены для нанесения ударов по суше, тогда как раньше это были в основном противокорабельные ракеты. Во-вторых, они перевозятся на более разнообразных и гибких подводных платформах. И, в-третьих, резко увеличится количество ракет, которые можно развернуть в море.

Основываясь на анализе открытых источников, мы оцениваем, что количество пусковых ячеек для крылатых ракет, имеющихся на борту российских подлодок, увеличится более чем в два раза к 2030 году. Это связано с вводом новых подводных лодок и модификаций старых. В тот же период общее число аналогичных систем запуска у ВМС США заметно сократится.

В прогнозе учтено количество крылатых ракет, которые предполагается нести при максимальной загрузке на борту всех введенных в строй подводных лодок. По оценкам авторов статьи, мощность ВМФ России увеличится с менее чем 300 ракет в 2020 году до почти 650 к 2030 году. В то же время мощность США снизится с примерно 1000 ракет в 2020 году до примерно 775 в 2030 году – все еще больше, чем у России, но разрыв существенно сократится. К этим оценкам следует относиться с оговорками: не все подводные лодки будут доступны одновременно, и не все ракетные аппараты будут загружены. Но, судя по текущим планам строительства подводных лодок, общее направление ясно.

30 июля ВМФ России спустил на воду свою новейшую подводную лодку с крылатыми ракетами «Красноярск» класса «Проект 885А», которая может нести крылатые ракеты трех различных типов в 32 вертикальных пусковых установках. Варианты этих ракет универсальны и современны.

Но прежде всего рост России связан с принятием на вооружение новых систем. Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», получившая широкое признание, прошла в последние годы обширные испытания и находит применение как на надводных кораблях, так и на подлодках. Благодаря «Циркону» Россия в этом направлении выходит вперед. У ВМС США есть планы принять на вооружение собственное гиперзвуковое оружие – глиссирующую систему – но оно все еще находится в разработке.

«Цирконизация» ВМФ России аналогична прежнему этапу «Калибризации», когда сразу на нескольких платформах развернули дозвуковую крылатую ракету большой дальности «Калибр», в целом эквивалентную «Томагавку». Из российских подлодок эти ракеты могут нести не только АПЛ класса «Северодвинск», но и намного меньшие по размеру. Хотя полезная нагрузка на лодках с традиционными двигателями классов Kilo и Lada очень ограничена – вероятно, они могут нести всего около четырех таких ракет.

Россия также располагает сверхзвуковыми ракетами «Оникс» – мощным оружием морского базирования, способным поражать и корабли, и цели на суше. Его можно рассматривать как более компактную и современную модификацию советской ракеты «Гранит», которая до появления «Циркона» представляла собой вершину противокорабельных ракетных угроз. Из-за своих размеров и необходимости в вертикальной пусковой трубе в настоящее время «Ониксы» предназначены только для подлодок класса «Северодвинск».

В настоящее время большая часть мощностей крылатых ракет ВМФ России на подводных лодках сосредоточена в системе «Гранит». Она была разработана для поражения важнейших целей, таких как авианосцы. Хотя эта ракета по-прежнему считается грозной, но как специализированное противокорабельное оружие имеет ограниченную универсальность. Только подводные лодки класса «Оскар-II» (проекта 949А «Антей») могут нести такое мощное вооружение.

Однако есть сообщения, что лодки типа «Оскар-II» должны быть модифицированы, чтобы нести тот же набор новых ракет, что и класс «Северодвинск» – «Калибр», «Оникс» и, скорее всего, «Циркон». Поскольку новые ракеты меньше по размеру, их можно нести в три раза больше. Предполагается, что это увеличит загрузку с 24 до 72 крылатых ракет на каждую лодку «Оскар-II». Тем не менее, первая лодка, доведенная до стандарта 949AM, похоже, сохранила «Граниты», поэтому есть некоторая неопределенность.

Последней крупной модернизацией крылатых ракет станут ударные АПЛ класса «Акула». Их модернизируют, чтобы размещать крылатые ракеты «Калибр» в торпедном отсеке. Точная загрузка не сообщается, но она обеспечивает аналогичные возможности атомных подводных лодок Королевского флота Великобритании, которые несут таким образом «Томагавки». Подводные лодки ВМС США также могут быть загружены дополнительными «Томагавками» в торпедном отделении, но этот сценарий не учитывается в расчетах, поскольку не считается стандартной практикой.

Кроме того, ожидается, что следующая российская ударная подводная лодка класса «Лайка / Хаски», которая заменит класс «Акула», также будет иметь ряд пусковых установок крылатых ракет.

Диверсификация пусковых платформ может увеличить сложность противодействия угрозе. Даже неатомная подводная лодка с четырьмя крылатыми ракетами представляет собой серьезный ударный потенциал. Плановиков НАТО больше всего беспокоит, что это даст крылатые ракеты подводным лодкам Балтийского и Черноморского флотов, которым ранее не хватало подобного оружия.

Уменьшение мощностей ВМС США будет главным образом связано с выводом из эксплуатации четырех АПЛ класса «Огайо», каждая из которых способна нести 154 ракеты «Томагавк» – рекордное на сегодня число среди всех субмарин. Их частичной заменой станут подлодки класса «Вирджиния» Block V, которые будут нести на 76% больше оружия, чем предыдущие субмарины того же класса. Но они имеют лишь 40 пусковых ячеек на лодку, что снизит общую вооруженность.

Помимо США, только два флота НАТО размещают крылатые ракеты. Атомные подлодки британского Королевского флота способны нести «Томагавки», а ВМФ Франции имеет собственное оружие NCM (Naval Cruise Missile). В обоих случаях они размещаются в торпедном отделении вместо вертикальных пусковых установок. У этого есть некоторые преимущества, поскольку он более универсален и легче перезаряжается в некоторых обстоятельствах, хотя означает меньшую загрузку.