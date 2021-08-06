В Северодвинске на воду спустили новейший подводный ракетный крейсер «Красноярск», который, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, станет объектом гордости жителей города, в честь которого назван. Подлодку еще будут достраивать, после чего она выйдет на заводские ходовые испытания.

По словам главы военного ведомства, «Красноярск» сможет пробираться в самые труднодоступные районы и решать любые задачи, независимо от их сложности. Кроме того, подводную лодку оснастят высокоточными ракетами большой дальности.

Характеристики субмарины в настоящий момент держатся в тайне. Сергей Шойгу даже отметил, что ему приходится сдерживаться, чтобы случайно не проговориться и не выдать уникальные параметры подводного крейсера.

Подлодка «Красноярск» относится к проекту «Ясень-М», поэтому можно предположить, что она получит ракеты «Калибр» и «Оникс». Известно, что на вооружение крейсер поступит уже в следующем году.