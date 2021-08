Западные СМИ сравнили происходящее в Афганистане с тем, что происходило в 1975 году в южновьетнамском Сайгоне.

Как сообщается, 15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) заявили о захвате всей территории Афганистана. Президент сбежал из страны, иностранные дипломаты практически всех страны были эвакуированы из аэропорта Кабула, но многие афганцы, сотрудничавшие с павшим режимом, остались, и что их ждёт теперь – неизвестно, но явно ничего хорошего.

Многие западные СМИ – The Washington Post, The New York Times, отмечают, что наступление талибов происходило стремительно, чего никто не ожидал. Аналитики Financial Times считают, что в Афганистане ещё будет гражданская война и афганские военачальники отступили для того, чтобы совершить перегруппировку и начать войну с талибами.

В настоящее время только аэропорт Кабул ещё находится не под контролем талибов. Происходящее здесь сравнили с выводом войск США из Сайгона в 1975 году. Сообщается, что вертолёты переправляют западных и американских дипломатов в аэропорт, откуда самолёты взлетают один за другим. На дорогах же огромные автомобильные пробки, состоящие из афганцев, которые пытаются добраться до аэропорта. Дипломатам вручают специальные браслеты, но для сотрудничавших с прозападным режимом афганцев таких браслетов не нашлось.

