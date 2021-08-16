Министр обороны Великобритании Бен Уоллес расплакался во время прямого эфира телеканала LBC.

Как сообщается, министр говорил о ситуации в Афганистане и об эвакуации людей. Он заявил о вероятности того, что всех оставшихся в Афганистане британцев, а также афганцев, которые с ними сотрудничали, эвакуировать не выйдет.

Согласно заявлению Уоллеса, власти делают всё возможное, чтобы эвакуировать 1500 граждан Великобритании и афганцев со связями в течение суток. Но, как он заявил, «некоторые не вернутся». После этого Уоллес не смог совладать с эмоциями и дальше продолжил говорить с придыханием.

Всего же необходимо эвакуировать около четырёх тысяч подданных Соединённого Королевства. В операции по эвакуации, получившей название «Питтинг», участвует около 600 военнослужащих.

Семьи британских военных, которые погибли в Афганистане, недавно высказались насчёт вывод войск НАТО из страны. Они заявили, что это позорное бегство и происходящее сейчас в стране является «пощечиной» всем жертвам и их семьям