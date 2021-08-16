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Всего в двух десятках километров от Международного аэропорта Кабула появились боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые захватили и столицу, и власть в Афганистане.

Телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщает, что в аэропорту сейчас царит настоящий хаос. Во-первых, там осуществляется крупнейшая в истории эвакуация граждан западных стран, которую контролируют, а заодно и на всякий случай прикрывают американские и турецкие военнослужащие. Во-вторых, многие афганцы также мечтают покинуть Афганистан, так как власть талибов их совершенно не устраивает.

Напомним, что 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну «чтобы избежать кровопролития». Кабул оказался в руках талибов, которые намерены создавать новое правительство. В аэропорту в понедельник с утра уже произошло несколько инцидентов, однако военные пока не вступали в конфликты.

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