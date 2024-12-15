Экономика Китая продолжает испытывать давление из-за падения цен на продукцию, что провоцирует снижение инвестиций и сокращение рабочих мест.

Этот процесс замыкается в порочный круг, который, по мнению аналитиков, может напоминать длительный кризис Японии конца прошлого века, пишет Wall Street Journal.

Что происходит в экономике Китая?

Китай столкнулся с дефляцией, которая уже продолжает снижать цены на продукцию более двух лет подряд. Согласно данным:

В ноябре 2024 года стоимость продукции снизилась на 2,5% по сравнению с ноябрем 2023 года.

по сравнению с ноябрем 2023 года. Дефлятор ВВП оставался в отрицательной зоне на протяжении шести кварталов подряд , что стало рекордом с 1990-х годов.

, что стало рекордом с 1990-х годов. Индекс потребительских цен вырос всего на 0,2% (для сравнения, в США этот показатель составил 2,7%).

Снижение цен стимулирует ожидания у потребителей: они откладывают покупки, ожидая дальнейшего удешевления.

В результате падает спрос, компании сталкиваются с убытками, сокращают производство, увольняют работников, что усиливает экономическую нестабильность.

Shandong Chenming Paper: локальная проблема или симптом системы?

Крупный производитель бумаги Shandong Chenming Paper столкнулся с классической проблемой переизбытка мощностей.

Компания снизила цены, чтобы избавиться от избыточных запасов.

Однако это привело к росту убытков и накоплению задолженности в размере $250 млн.

В ноябре часть банковских счетов компании была заморожена, и кредиторы подали на неё в суд.

В результате почти 75% мощностей компании остановлены. Этот случай иллюстрирует, как попытка стабилизации цен приводит к ещё большему экономическому напряжению.

Параллели с Японией: уроки прошлого

WSJ проводит параллели между текущей ситуацией в Китае и японской «рецессией баланса» 1990-х годов.

В Японии после лопнувших пузырей на рынке недвижимости и фондовом рынке население и компании начали активно выплачивать долги вместо инвестирования.

Снижение процентных ставок и другие меры стимулирования не смогли переломить ситуацию, и страна пережила три десятилетия слабого экономического роста и дефляции.

Экономисты предупреждают, что чем дольше продолжается дефляция, тем сильнее укореняются ожидания низких цен, что затрудняет использование стандартных макроэкономических инструментов для стимулирования экономики.

Китайское Политбюро объявило о намерении принимать более активные меры:

Фискальная политика: стимулирование внутренних расходов. Монетарная политика: переход к «умеренно мягким» мерам. Стабилизация рынка жилья: попытка избежать коллапса одной из ключевых отраслей.

Опыт прошлых кризисов показывает, что Китай может пойти на радикальные шаги. Например, в конце 1990-х годов, в период дефляции, власти закрыли множество государственных предприятий и провели масштабные сокращения.

Китай находится на перепутье: дефляция грозит закрепиться в ожиданиях потребителей и компаний, а традиционные инструменты стимулирования могут не сработать. Уроки японского кризиса подчёркивают важность своевременных и продуманных действий. Экономика Китая, как один из ключевых драйверов мирового роста, остаётся под пристальным вниманием аналитиков и инвесторов.

Сумеет ли Китай преодолеть текущий кризис, не повторяя ошибок Японии? Время покажет.