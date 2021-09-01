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Российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» могут накрыть всю территорию Украины, кроме западных областей. Об этом сообщило украинское издание Defense Express.

Авторы написали, что дальность поражения целей ракетами ОТРК составляет 500 километров. Поэтому Волынская и Тернопольская, Львовская и Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатские области страны могут спать спокойно.

Под удар «Искандеров» в настоящий момент попадает вся территория Прибалтики и Украины. Если же Москва разместит эти комплексы в Беларуси, то от них достанется и Польше.

Авторы издания заявляют, что Украине нужен паритет с Россией по подобным оперативно-тактическим комплексам. Если Киев будет развивать свой ОТРК «Сапсан», а также использует «легендарные» ракеты «Нептун» в качестве платформы для создания нового вида вооружения, то у него все получится.

Напомним, что упомянутый выше «Нептун» существует в единственном экземпляре по той простой причине, что Минобороны не выделяет деньги на его серийное производство. Поэтому все мечты журналистов в ближайшие годы точно останутся только мечтами.

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