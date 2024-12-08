С 2025 года Китай упрощает условия для туристов, вводя безвизовый режим для групп от трёх человек. Путешественники смогут въезжать в страну, минуя оформление индивидуальных виз, что сделает поездки более доступными и удобными. Кроме того, туристы смогут присоединяться к организованным группам, отправляющимся из Гонконга и Макао в путешествия по десяти городам провинции Гуандун.

Помимо этого, в Китае сохраняется транзитный безвизовый режим. Он позволяет иностранным туристам находиться в стране до 144 часов между рейсами, что открывает дополнительные возможности для знакомства с культурой и достопримечательностями страны.

Также Россия и Китай ведут переговоры о внедрении электронного документооборота в сфере туризма. Если инициатива будет реализована, она значительно упростит процесс оформления поездок для граждан обеих стран. Ещё одним ожидаемым нововведением может стать увеличение числа прямых рейсов между Россией и Китаем, что сократит время в пути и повысит удобство путешествий.

Эти шаги направлены на укрепление туристических связей между странами и открывают новые перспективы для международного обмена.