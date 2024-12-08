Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества, связанной с использованием данных полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Злоумышленники под видом сотрудников страховых компаний или официальных органов требуют обновить данные полиса, чтобы избежать его якобы недействительности, и таким образом получают доступ к личным аккаунтам граждан на портале «Госуслуги».

Алла Храпунова, эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и куратор платформы «Мошеловка», рассказала, как действует эта схема. Аферисты связываются с потенциальными жертвами, утверждая, что обновление данных необходимо выполнить в срочном порядке. В процессе общения они убеждают пользователей передать код аутентификации из СМС, который позволяет им войти в личный кабинет на «Госуслугах» от имени владельца.

Эксперт подчеркивает, что страховые компании и портал «Госуслуги» не требуют участия граждан для автоматического обновления информации. Любые запросы личных данных или кодов, особенно от неизвестных лиц, следует расценивать как попытку мошенничества.

Чтобы защитить себя от подобных действий, важно никогда не передавать коды из СМС третьим лицам, даже если сообщение выглядит официальным. Проверять актуальность данных полиса ОМС рекомендуется исключительно через официальный портал или при личном обращении в страховую компанию.

Мошеннические действия с аккаунтами на «Госуслугах» могут привести к серьезным последствиям, так как злоумышленники могут получить доступ к управлению важными государственными и финансовыми сервисами. Для предотвращения подобных ситуаций эксперты советуют включить двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять пароли и быть внимательными к любым незапрашиваемым звонкам или сообщениям.

Проблема кибермошенничества с использованием персональных данных становится все более актуальной. Гражданам важно сохранять бдительность и следовать рекомендациям по защите своих аккаунтов, чтобы не стать жертвой аферистов.