На параде в честь Дня Независимости Украина показала чуть ли не музейную технику, которой России нечего опасаться. Единственное по-настоящему грозное оружие Киева сейчас – это ракеты РК-360МЦ «Нептун», но и они никакой опасности для РФ не представляют.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Он напомнил, что «Нептун» — это переделанная украинскими конструкторами ракета X-35, документация которой в свое время осталась в Киеве. Она представляет собой дозвуковой боезаряд, готовность которой к использованию прямо сейчас ничего кроме смеха вызвать не может.

Артамонов также рассказал, что с ракетами «Нептун» связан один курьезный случай. Однажды на испытаниях боезаряд пролетел некоторое расстояние до цели, а затем вдруг резко «передумал» и решил атаковать свою же пусковую установку. Расчетам удалось спастись только благодаря наличию у ракетного комплекса механизма самоликвидации.

По словам Артамонова, эту историю рассказывали сами украинские военные. И если все было действительно так, то единственной страной, которой угрожает «Нептун», является именно Украина.