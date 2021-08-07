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Британские истребители Eurofighter Typhoon поднимались на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142 неподалеку от границ Соединенного Королевства. Пресс-служба ВВС страны заявляет, что сопровождение воздушных машин Северного флота РФ стало демонстрацией способности Великобритании защищать свои рубежи.

Сообщается, что Eurofighter Typhoon поддержал топливозаправщик Voyager, поднявшийся в небо с аэродрома в Оксфордшире. Это позволило пополнить запасы топлива и довести миссию до логического завершения. После того как Ту-142 удалились от британских границ, «Тайфуны» вернулись на базу.

Напомним, что российские противолодочные самолеты совершали 12-часовой полет и отрабатывали поиск кораблей условного противника в Атлантическом океане. Они пролетели 7 000 километров и при этом не нарушали границ воздушного пространства других государств.

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  • Анна
  • 05.08.2021
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