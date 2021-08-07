К маневрам Северного флота привлекли противолодочные самолеты Ту-142, которые занимались поиском кораблей вероятного противника. Для этого воздушным машинам пришлось преодолеть целых 7 тысяч километров.

За 12 часов самолеты пролетели над Норвежским и Баренцевым морями, а также вышли в северо-восточную часть Атлантического океана. Свою миссию они выполнили с честью – цели, которые имитировали вражеские корабли, были обнаружены и переданы в распоряжение корабельной группировки, возглавляемой крейсером проекта 1164 «Маршал Устинов».

Пресс-служба Северного флота информирует, что в ходе учений российские самолеты не пересекали границ воздушного пространства других государств, а также не нарушали международные правила полетов. Они действовали исключительно в пространстве над нейтральными водами и отлично справились с решением своей задачи.