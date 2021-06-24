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На военном аэродроме в городе Ейск появились самолеты дальней авиации Ту-142. Эксперты считают, что на данный шаг Минобороны пошло в связи с инцидентом в Черном море и провокацией британского эсминца Defender. Размещение Ту-142 в Краснодарском крае должно существенно усилить морскую авиацию в южной части страны.

Самолеты Ту-142 представляют собой морской вариант стратегического ракетоносца Ту-95МС. Они вооружены противокорабельными и противолодочными ракетами, а также другими видами вооружений для поражения практически любых целей. Кроме того, они способны на протяжении многих часов летать над морем и осуществлять наблюдение за акваторией.

Переброску этих самолетов можно считать ответом России на провокацию британского эсминца. Кроме того, она дает возможность усилить оборону южных границ РФ перед учениями Sea Breeze-2021. Напомним, что они станут самыми крупными в своей истории.

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