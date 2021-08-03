Польский портал Defence24 первым среди крупных военных изданий стран Запада отметил итоги московского Международного авиационно-космического салона 2021 года. По мнению издания, МАКС-21 прежде всего стал попыткой доказать миру, что Россия по-прежнему остается в авангарде мировых производителей аэрокосмического оборудования, несмотря на западные санкции и эмбарго на различные технологии. Российские власти по-прежнему рассчитывают на глобальный рынок вооружений, имея возможность конкурировать с лучшими образцами, доступными в мире. Перевод статьи польского портала представлен изданием discover24.ru.

Тем не менее, грандиозно организованное авиашоу под Москвой «посетило всего тридцать делегаций из двадцати стран». Выставочную площадь в 105 тысяч квадратных метров использовали 538 российских компаний и 91 зарубежный экспонент. Но настоящим прорывом для МАКС стало использование «гибридного формата», что позволило привлечь дополнительно 202 иностранные компании из 53 стран мира. В программе полетов приняли участие более 80 самолетов. Салон посетили 135 020 человек.

Все это масштабное мероприятие было организовано так, чтобы вложенные в него средства быстро возвращались в виде конкретных заказов. В официальных сообщениях много говорилось об «интересе иностранцев к приобретению» большого перечня российской военной техники, но очень мало – о деталях контрактов.

Defence24 отмечает: «Русские в пропагандистских целях сознательно откладывали подписание соответствующих контрактов до открытия выставочного зала. План оказался успешным, так как в итоге стало возможным сообщить о подписании контрактов на общую сумму 265 млрд рублей (3,04 млрд евро) в рамках именно авиасалона МАКС-2021. Наиболее важные контракты касались поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 и IL-114-300, а также вертолетов Ми-8АМТ, Ми-38ПС и Ми-171А3.

Помимо борьбы за контракты, МАКС-2021 показал важное значение для другой основной цели России, но тоже связанной с достижением независимости от поставок комплектующих и технологий из западных стран – это попытка отойти от расчетов в долларах. Такая мера позволяет снизить угрозу санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении получателей российского оружия в соответствии с Законом CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Долларовые транзакции так или иначе проходят через финансовые учреждения США, которые благодаря этому знают, что покупалось, у кого и за сколько.

Салон МАКС-2021 показал, что россияне сейчас делают все возможное, чтобы этого не допустить, и потому рассчитывают свои транзакции не в долларах, а в рублях и национальных валютах клиентов либо в евро. Кроме того, согласие других стран на расчеты за российский экспорт в рублях рассматривается в России как важный позитивный сигнал об их намерении и дальше развивать сотрудничество и закупать больше российской продукции в будущем. Ведь рублями платят за обслуживание, запчасти и возможный заводской ремонт. Импортер также имеет возможность брать ссуды в российских банках, что стимулирует развитие дружественных России международных рынков капитала.

Важно отметить, что россияне все чаще соглашаются на бартерную торговлю поставками продуктов, тем самым завоевывая позиции на мировых рынках. Это особенно полезно в африканских странах, где в обмен на оружие можно получить полезные ископаемые, разрешение на строительство баз или квоты на рыболовство в территориальных водах стран-импортеров. Так же китайцы действуют в Африке, а Иран обходит эмбарго, обменивая свои нефть и золото на такие товары, как пшеница, растительное масло и рис. Такого рода контракты могли быть заключены и во время авиасалона МАКС-2021.