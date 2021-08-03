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Игорь Коротченко, военный эксперт, в рамках беседы с журналистами рассказал, для чего именно истребители российских ВКС подлетают к натовским судам в Черноморской акватории.

Согласно его словам, для нанесения удара по определенному объекту в Черном море российским летчикам вовсе не обязательно вплотную подлетать к нему, чтобы сформировать визуальный контакт. На территории Крыма и Краснодарского края размещены современные ракетные установки с противокорабельными ракетами, способные поразить любую цель в регионе.

По этой причине российские самолеты подлетают к кораблям Североатлантического альянса не для подготовки к атаке на них, а для предупреждения. Тем самым они показывают «незваным гостям», что за ними постоянно наблюдают, поэтому им лучше не нарушать российские границы.

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