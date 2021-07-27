Пять стран, которые являются партнёрам Евросоюза, поддержали санкции против России.

21 июня Евросоюз продлил санкции в отношении России до 23 июня следующего года. Сейчас стало известно, что некоторые страны поддержали это решение.

Как сообщается, этими странами являются Черногория и Албания, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, Украина и Грузия, а также член европейской зоны свободной торговли Норвегия. Также было отмечено, что власти этих стран будут соблюдать соответствие национальной политики ограничительным мерам ЕС.

Указывается, что данные страны поддержали европейский санкционный режим с самого его начала в 2014 году. С тех пор они всегда подтверждали решение о продлении санкций.

При этом указывается, что Евросоюз рассчитывал и на поддержку Турции, однако власти страны сразу же дали отказ.

Ранее мы сообщали о том, что в Германии пообещали ввести в отношении России санкции, если она будет использовать газ в политических целях. Как было заявлено, проект “Северный поток-2” является исключительно экономическим.