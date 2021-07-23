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Германия хоть и рада заключению соглашения с США по «Северному потоку-2», но все равно не позволит России использовать голубое топливо в качестве оружия против Украины и других стран. Для этой цели она оставляет за собой право применять санкции, если РФ будет предпринимать подобные попытки.

Об этом говорится в совместном заявлении Соединенных Штатов и ФРГ по итогам переговоров, организованных специально для обсуждения темы газопровода.

В документе отмечается, что применение газа в качестве оружия не допускается. «Северный поток-2» — это исключительно коммерческий, а не политический проект, поэтому любая попытка добавить в голубое топливо хоть немного политики может закончиться плачевно. Германия в подобных ситуациях будет «настаивать на эффективных мерах на европейском уровне», которые предполагают и введение санкционных ограничений.

Напомним, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила вопросы транспортировки газа с президентом РФ Владимиром Путиным. Было решено, что какая-то его часть будет по-прежнему доставляться в Европу через украинскую ГТС.

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