На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 представят новейший аварийно-спасательный скафандр «Сокол-М». Он разрабатывается специально для космонавтов, которые отправятся в полет на пилотируемом корабле «Орел».

Гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что это первое явление прототипа скафандра широкой публике. В нем применяется жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части. Что является инновационным подходом, так как ранее для этой цели применялась герметичная молния.

По словам Позднякова, после МАКС-2021, прототип скафандра отправят обратно для проведения конструкторско-доводочных испытаний.

Напомним, что авиакосмический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля. На него приглашено 120 делегаций из 65 государств. Сейчас известно, что большая их часть уже подтвердила свое участие.