На выставке МАКС-2021 Новосибирский завод искусственного волокна представит новейшую ракету С-13Б, которая сочетает в себя параметры сразу двух уже имеющихся на вооружении боеприпасов. Гендиректор предприятия Глеб Вареница рассказал об особенностях данной разработки.

Он отметил, что С-13Б одинаково успешно поражает наземные цели и мишени, находящиеся в надежном укрытии. Так, ракета способна пробить метровый железобетонный слой или разрушить земляное укрепление на шестиметровой глубине.

Также ракета может использоваться для нанесения ударов по военным аэродромам потенциального противника. Ее огромная мощность даже возможность одним ударом разрушить 20 квадратных метров взлетной полосы.

В ходе мероприятия РФ также намерена представить еще один боеприпас для разрушения укрытий потенциального противника. 122-миллиметровый фугасный снаряд С-13ДФ, наполненный объемно-детонирующей смесью, может уничтожать врага, скрывающегося в бункерах, в лесных массивах, в пещерах.