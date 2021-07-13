На открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, которое состоится 20 июля, госкорпорация «Ростех» представит принципиально новый самолет, разработанный для военных целей. О какой именно воздушной машине идет речь, пока не сообщается.

Специально для презентации самолета был создан специальный интернет-ресурс, на котором приведены аллюзии на основные особенности и технические характеристики, а также изображения отдельных компонентов воздушной машины.

Ростех рассказал, что именно РФ сегодня является законодателем мод в разработке новейших авиационных комплексов. Кроме того, наряду всего с несколькими другими странами мира она имеет возможность создавать боевые самолеты с нуля, используя собственные технологии полного цикла.

Также представители корпорации уверены, что новейший самолет привлечет к себе внимание разных стран. В том числе и тех, которые конкурируют с РФ на мировом рынке военной авиации.