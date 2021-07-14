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Американские специалисты дали оценку рискам бессимптомной передачи коронавируса.

В исследовании были использованы сведения о трёх категориях пациентов с коронавирусом. Речь идёт о тех пациентах, у которых начали проявляться симптомы коронавируса, о тех, у кого эти симптомы проявились только после получения положительного результата ПЦР-теста, а также о тех, у кого симптомы не проявились в принципе. В рамках исследования было зафиксировано около 1600 случаев заболевания коронавирусом.

Оказалось, что около 30% всех пациентов не имели симптомов заболевания. При этом указывается, что коэффициент вторичной передачи инфекции среди бессимптомных носителей коронавируса составил около 20%. Среди пациентов с симптомами этот коэффициент составляет около 30%.

Недавно медики рассказали об обследованиях, которые рекомендуется пройти вылечившимся от коронавируса пациентам. Так, рекомендуется проверить на УЗИ некоторые органы, которые могли пострадать от инфекции.

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