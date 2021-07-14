На страницах польского сайта TVP Info появилась статья обозревателя Петара Петровича, в которой говорится, что морские маневры Sea Breeze 2021 позволили показать всему миру, что Черное море больше не является «частным водоемом Путина».

Согласно его словам, учения Североатлантического альянса настолько сильно вывели Москву из себя, что Кремль потребовал, чтобы их срочно отменили. Он добавил, что данное мероприятие продемонстрировало РФ, что Запад не станет соглашаться с ее планами по установлению полного контроля над всей черноморской акваторией. НАТО также не стала отказываться от маневров, несмотря на давление со стороны Кремля.

Польский журналист отметил, что проведенные учения оказались наиболее крупными за всю историю существования Sea Breeze. В них участвовали военнослужащие из 32 стран мира, которые предоставили свыше тридцати боевых кораблей и сорок самолетов. Альянс также показал, что не собирается оставлять Украину в одиночку бороться с Россией.