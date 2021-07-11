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Врач ультразвуковой диагностики Мухтар Молов дал советы людям, которые переболели коронавирусом.

Как отмечается, коронавирус способен весьма сильно навредить организму человека, и многим пациентам, которые перенесли его, может потребоваться реабилитация. Оценить все повреждения, которые нанесла инфекция, можно при помощи ультразвукового исследования.

Отмечается, что это весьма недорогой и безопасный метод обследования организма, и его можно применять даже к пациентам, которые находятся на ИВЛ.

Молов советует излечившимся от коронавируса людям проверить на УЗИ своё сердце, лёгкие, плевральные брюшные полости, а также почки. Если человек проводит данные обследования самостоятельно, то ему необходимо обсудить результаты вместе со специалистом.

Медики недавно оценили возможность заражения человека коронавирусом в третий раз. Как было отмечено, это очень маловероятно.

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