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Вопрос продолжительности человеческой жизни много лет волнует ученых. Они то доказывают, что при определенных условиях человек может жить чуть ли не вечно, то напротив, убеждаются, что продлить существующие сроки практически невозможно. Исследование, проведенное учеными Университета Дьюка, что в штате Северная Каролина, США, и Университета Южной Дании показывает, что правы все же приверженцы второй теории.

Исследователи использовали принципиально новый подход. Они сравнили продолжительность жизни людей с этим же параметром у животных. При этом были проанализированы данные о девяти человеческих популяциях и 30 разновидностях приматов, которые жили как в зоопарках, так и в естественной среде обитания.

Результаты исследований не показали совершенно ничего нового в цикличности человеческой жизни. В младенчестве люди оказались подвержены высокому риску смерти, после чего он существенно снижался. По мере старения он снова повышается, однако делает это постепенно.

Ученые отметили, что с этой цикличностью ничего сделать нельзя. Однако сравнение информации о людях и приматах все же принесло весьма полезные результаты. Выяснилось, что продолжительность жизни напрямую связана, неожиданно, с ее условиями. Так, в исторических популяциях люди гораздо чаще, чем сейчас умирали в молодом возрасте. Но постепенный рост экономики, новейшие достижения медицины, различные социальные улучшения привели к тому, что человек стал жить значительно дольше.

Исследования также показали, что продолжительность жизни не выходит за рамки эволюции – чем лучше развивается медицина, тем эффективнее становятся эволюционные процессы. И тем дольше человек может прожить. Одновременно снижаются и риски смерти в молодом возрасте.

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