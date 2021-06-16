Как только в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени появятся украиноязычные школы, Украина откроет общеобразовательные учреждения с русским языком обучения, заявил Владимир Зеленский.

Резюмируя собственные слова, украинский лидер также отметил, что такой подход называется взаимным уважением.

По словам президента Украины, в стране сейчас имеется множество частных школ. И им государство не указывает, на каком языке преподавать. Поэтому они могут использовать русский, венгерский, румынский и другие языки национальных меньшинств. Те же учреждения, которые поддерживаются на государственном уровне, будут только украиноязычными.

Напомним, что на Украине с 1 сентября прошлого года во всех учебных заведениях введено обязательное преподавание на украинском языке. Также ранее он стал использоваться в сфере услуг и торговли, в других областях деятельности. На русском можно говорить разве что дома. Также исключение сделано для проведения религиозных обрядов.