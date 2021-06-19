Ежедневное издание The Irish Times сегодня, 19 июня, указало на “зияющую брешь в обороне воздушного пространства Ирландии”, поскольку государство не в состоянии обнаруживать, кто летит в регионе, если самолет сам не предупредит об этом. По мнению издания, показательным в этом отношении стало возобновление с марта прошлого года полетов авиации России над Атлантикой.

На протяжении десятилетий ирландские правительства сознательно предпочитали не тратить зачастую скудные ресурсы на противовоздушную оборону, вместо этого полагаясь на строго конфиденциальное соглашение с правительством Великобритании для решения самых тяжелых кризисов.

Однако теперь, по-видимому, впервые Управление авиации Ирландии (IAA) – агентство, которое продвигает и регулирует воздушную безопасность, призвало вооруженные силы «иметь все возможности для обнаружения потенциальных посягательств самолетов в наше национальное воздушное пространство». Подобные предупреждения об отсутствии противовоздушной обороны поступают не впервые. Однако в прошлом они замалчивались, отмечают в The Irish Times.

Всплеск активности российской авиации над северо-восточной Атлантикой привлек особое внимание в марте прошлого года. Однако и ранее были подобные инциденты, повторяются они и сейчас. Представители Министерства обороны [Ирландии] полагают, что российские бомбардировщики Ту-95 «Медведь» обычно обходят границы суверенного воздушного пространства Ирландии, исследуя бреши в сфере противовоздушной обороны Великобритании и проверяя время реакции британских Королевских ВВС.

Ирландия не только не имеет самолетов, способных перехватить бомбардировщики, но и является единственной страной на западном побережье Европы, в которой отсутствует первичная радиолокационная система.

Это означает, что авиадиспетчер может видеть только те воздушные суда, которые хотят, что бы их заметили и используют для этого транспондеры. Российские военные самолеты почти всегда их не включают. Как отметил один из офицеров авиационного корпуса в отставке: «Когда заявляют, что русские самолеты не входят в наше воздушное пространство, мы не способны знать об этом в точности, потому что у нас нет возможности их отслеживать».

Тех, чья работа заключается в том, чтобы заботиться о таких вещах, беспокоит не то, что Россия нападет на Ирландию, а то, что бомбардировщики практически невидимы для многих других самолетов, работающих у западного побережья. Около 80% всех трансатлантических рейсов проходят через воздушное пространство, контролируемое Ирландией. Столкновения в воздухе случаются редко, но они не являются чем-то необычным, сказал один из офицеров, указав на инцидент 2014 года, когда шведский коммерческий авиалайнер едва избежал столкновения с российским военным самолетом, летящим с выключенными транспондерами.

Российская авиация, возможно, представляет собой очевидную опасность, но есть и другие. Отсутствие первичного радара, которое не позволяет властям видеть Ту-95, также не позволяет им обнаружить и любой угнанный авиалайнер с выключенным транспондером. Но даже если бы он был обнаружен, флот Воздушного корпуса из восьми PC-9 – небольших, легко вооруженных винтовых самолетов – не смог бы приблизиться к скорости или высоте, необходимой для борьбы с такими угрозами.

Еще менее обсуждаемым является использование преступниками частных самолетов для доставки наркотиков и оружия на небольшие аэродромы без обнаружения – проблема, на которую на протяжении многих лет обращали внимание офицеры авиакорпуса и береговая охрана. «Есть некоторые сведения, позволяющие предположить, что это становится все более распространенным явлением», – заявил на этой неделе высокопоставленный полицейский, участвующий в борьбе с организованной преступностью.

The Irish Times отмечает, что «Ирландия не полностью беззащитна перед угрозами с воздуха». После терактов 11 сентября правительство заключило секретный меморандум о взаимопонимании с Великобританией, который позволит ей развернуть в случае возникновения чрезвычайной ситуации боевые самолеты британских Сил быстрого реагирования над воздушным пространством Ирландии. Но такое может случиться только «по сценарию 9/11», когда существует прямая угроза жизни.

В прошлом году бывший глава авиакорпуса Ральф Джеймс подсчитал, что Ирландии может потребоваться 16 истребителей, каждый из которых обслуживается тремя экипажами, чтобы обеспечить действительно круглосуточное быстрое реагирование на угрозы. «Но авиационные системы бесполезны без вспомогательных систем», – указал он.

По оценкам, в краткосрочной перспективе создание Ирландией системы ПВО будет стоить более 1 миллиарда евро – столько же, сколько весь текущий годовой оборонный бюджет. Хотя издание приводит и мнение оставшегося анонимным отставного старшего офицера Воздушного корпуса, убежденного, что Ирландия могла бы создать потенциал воздушного патрулирования при начальных затратах менее 40 миллионов евро в год.

Вместо закупки первоклассных истребителей пятого поколения, таких как американский F-35 (66 миллионов евро каждый) или F-15 четвертого поколения (35 миллионов евро каждый), правительство могло бы инвестировать в восемь легких боевых самолетов общей стоимостью 20 миллионов евро в год в течение 25-летнего срока службы. Эти сверхзвуковые самолеты могут обеспечить 90 процентов возможностей своих гораздо более дорогих собратьев за небольшую часть стоимости. Вариантом приводится легкий боевой самолет, такой как корейский FA-50.

В издании также сообщают, что три года назад Силы обороны получили предложения от трех фирм-производителей (Thales, Saab и Northrop Grumman) о создании боевых радаров. Каждое устройство будет стоить от 15 до 20 миллионов евро и сможет обнаруживать все самолеты в радиусе 450 км.

Однако любое движение в этом направлении потребует дополнительного финансирования из казначейства. Но существует ли политическая воля инвестировать в более мощные самолеты?

В интервью The Irish Times министр обороны Саймон Ковени сказал, что Ирландия должна была сделать выбор в рамках «разумного уровня доступности ресурсов, как мы делали в прошлом». «Мы приняли решение не иметь истребителей, поэтому Ирландия не имеет возможности защищаться в воздухе так же, как многие другие страны. Вместо этого мы предпочли сделать военно-морской флот, армию, которая финансируется в основном для поддержания мира и других важных услуг» – пояснил Ковени.